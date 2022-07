Raphy Pina: juez federal reitera decisión de mantenerlo preso mientras apela veredicto de culpabilidad

“El Tribunal ofrece este análisis solo para ayudar a la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, no porque sea necesario para disponer de la apelación pendiente de Pina de la orden que le niega la libertad bajo fianza pendiente de apelación. La cuestión de la fuga y el peligro para la seguridad de los demás solo es relevante si Pina ha planteado una cuestión sustancial de derecho. Él no lo ha hecho” , sostuvo Besosa.

Para Besos, el doblemente convicto federal “no ofrece ninguna razón” para que el Tribunal determine “mediante pruebas claras y convincentes” que no tiene acceso a los rifles no encontrados en su residencia en Caguas, “ni que es poco probable que represente un peligro para la seguridad de los demás”.

“Los bebés nacen cuando nacen los bebés, no cuando los padres quieren que nazcan. El nacimiento de un niño rara vez ocurre en la fecha calculada por el obstetra-ginecólogo, y Pina no dio ninguna explicación sobre por qué su prometida no querría permanecer bajo el cuidado de su obstetra/ginecólogo actual y cambiar de médico un mes antes de lo esperado a dar a luz” , apuntó el juez.

“Comparecer ante el tribunal como una persona presuntamente inocente es muy diferente de cumplir una pena de prisión como un delincuente convicto. Las condiciones de la libertad provisional no son sugerencias. Conceder la libertad bajo fianza en espera de la apelación basada simplemente en el cumplimiento de las condiciones previas al juicio no es ciertamente una ‘prueba potente’ y dejaría sin sentido la presunción de detención después de la sentencia y en espera de la apelación” , expuso.

