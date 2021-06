Raphael cumple 60 años de carrera artística

“Yo uso la voz en el escenario. Después, durante el día la cuido muchísimo. No soy muy hablador. (…) Cuando concursaba en Benidorm, los demás artistas se iban a la playa, mientras que yo me quedé en mi habitación porque yo cantaba al día siguiente. Hay que saberse cuidar para estar bien”, narró.

Para estar en condiciones de poder competir en uno de los festivales musicales más importantes de la época, él decidió no salir a la playa el día anterior, para poder cuidar su voz y no quedar disfónico.

