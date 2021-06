Raphael celebra 60 años en la música sobre los escenarios

En Mi gran noche el público ha cantado desde la primera hasta la última estrofa ; en Nostalgia, el astro ha demostrado que tener 13 músicos está muy bien, pero él se basta y se sobra con un piano y su voz; y en Ámame el público ha dicho “te quiero” con convencimiento . El amor ha flotado en el aire durante todo el concierto y más de una pareja no ha podido reprimirse y se ha besado con la mascarilla puesta, que no es fácil.

Esta vez sin polémicas, el divo de Linares ha actuado al aire libre, ante un público que ocupaba el 70 % del aforo y que no se ha quitado en ningún momento la mascarilla para que la velada no pudiera quedar enturbiada por las críticas, como pasó en Madrid hace medio año.

You May Also Like