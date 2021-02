Rapapolvo en directo de un experto de la OMS sobre la intención de “salvar” la Semana Santa en España

Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha cargado este martes duramente contra los que están defendiendo “salvar la Semana Santa” y asegura que lo “que hay que hacer es salvar vidas”.

“Lo único que tenemos que hacer es salvar vidas. No vamos a estar en condiciones en 50 o 60 días para abrir la movilidad en Semana Santa”, ha señalado en una intervención en el programa de la Sexta AlRojo Vivo.

El pasado fin de semana, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto apuntó que la Semana Santa podía ser el reinicio de los viajes nacionales si se dan las condiciones de seguridad. “El horizonte es difícil de prever. Para nosotros, Semana Santa puede ser el reinicio de los viajes nacionales si se dan las condiciones de seguridad”, apuntó en una entrevista en Onda Cero. Este lunes Fernando Simón, el directo del CCAES, señaló que no sabe “cómo estaremos” en esas fechas,

“No se ni cuándo es Semana Santa, con lo cual no sé qué margen tenemos, pero lo cierto es que la evolución ahora es buena, pero lo que no podemos es confundir una evolución aceptable con una situación aceptable. Nuestra situación será aceptable cuando estemos en incidencias de 50, 100, 150 casos por 100.000 habitantes en 14 días, pero desde luego no será aceptable si estamos en 500 ni en 400 ni en 300 ni en 250, ni en 200. Con lo cual, yo no sé cuándo es Semana Santa, ni sé cómo estaremos en ese momento”.

López Acuña ha considerado que es “muy inapropiado e insensato generar expectativas falsas”. “Generar escenarios ilusorios nos llevará a cometer los mismos errores que cuando se hablaba de Salvar el verano o las Navidades. Aquí lo único que tenemos que hacer es abatir la curva ysalvar vidas”, añadió el experto.

“No vamos a estar en condiciones de una incidencia segura dentro de 50 o 60 días como para asumir que podemos volver a abrir el grifo en la semana Santa, abrir la movilidad y empezar una desescalada”, explica. “Seamos realistas, hay que avanzar muchísimo en la vacuna y no vamos al ritmo que tenemos que ir todavía. No podemos alcanzar ese 70% de vacunación en el verano si seguimos a este ritmo. Hay que intensificar y duplicar el número de dosis”, ha recalcado.