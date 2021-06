Ranking de pilotos luego del Gran Premio de Estiria

18 (18) Mick Schumacher | Haas – No sube, no baja, porque ser peor que Latifi y y Mazepin sería mucho. Vencer a un Williams es mérito, hacerlo lo mismo con su ruso compañero es obligación.

14 (17) Yuki Tsnoda | AlphaTauri – Supero el terror de subirse a un avión anfibio con sus colegas de Red Bull, así que ya no le quedaba más miedo en el cuerpo. Entró a la Q3, cometió un error y lo penalizaron. En carrera fue un sube y baja, pero rescató un punto para que Alpha Tauri no se fuera en blanco.

4 (3) Lando Norris | McLaren – No hizo nada mal, al contrario, calificó en cuarto y largó tercero. Fue una piedra en el zapato de Pérez por 10 vueltas y luego, como de costumbre, fue el mejor de los 16 autos que no son RB ni Mercedes. Va al cuarto lugar porque Checo se le despegó un poquito.

2 (2) Lewis Hamilton | Mercedes – En el momento de mayor poderío de Verstappen, Hamilton se mantiene lo más cerca posible. Esos 18 puntos de diferencia los habría tenido en la bolsa de no ser por su error en Bakú. Así de cerrado está el campeonato y no se puede dar por muerto al siete veces campeón.

You May Also Like