Ranking de pilotos luego del GP de Países Bajos

20 (20) Nikita Mazepin1Haas F1 – Si bien volvió a tener en un ‘momento’ con Checo Pérez, no podemos decir que sea su culpa, la pista es muy angosta y difícil y él estaba compitiendo, no es que estuviese siendo lapeado. Abandonó pero no porque haya dejado el coche en el muro. De hecho fue una carrera muy limpia y eso habla bien de los jóvenes de Haas y de Yuki. Antes del abandono, tenía dominado a Mick.

13 (14) Daniel Ricciardo|McLaren – El australiano no le toma la medida al auto. Sí, se metió a la Q3 pero luego en carrera no puso sostener los puntos y fue, una vez más, sobrepasado por su compañero de equipo.

