Ramos se despide entre lágrimas

El defensa no desveló adónde se irá, aunque de momento descartó dos opciones: el Barça -“un no rotundo”-, y el Sevilla FC, de donde llegó al Real Madrid en el verano de 2005 por 27 millones de euros.

Pese a ello, no quiso criticar a Florentino Pérez, asegurando que con él ha tenido “una relación de padre e hijo, deportivamente”, y que no guarda “ningún tipo de rencor”.

Una oferta que no le gustaba, no tanto por las condiciones económicas -“el dinero nunca fue un problema”, afirmó este jueves-, sino porque él quería dos años más.

“Nunca me he querido ir del Real Madrid. Me hubiera gustado quedarme aquí muchos años más”, porque el Madrid “es mi casa”, dijo el jugador de 35 años en rueda de prensa, tras recibir el homenaje del presidente del club, Florentino Pérez.

