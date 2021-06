Ramos se despide entre lágrimas y dice que nunca quiso dejar el Real Madrid

Con lágrimas en los ojos, Sergio Ramos se despidió este jueves del Real Madrid, el equipo donde atesoró un palmarés de leyenda y de donde se marcha tras caducar una oferta por un año adicional que él había aceptado a regañadientes.

“Nunca me he querido ir del Real Madrid”; “me hubiera gustado quedarme aquí muchos años más”, porque el Madrid “es mi casa”, dijo el jugador de 35 años en rueda de prensa tras recibir el homenaje del presidente del club, Florentino Pérez.

El ex capitán Ramos compareció ante la prensa para dar su versión de por qué no hubo acuerdo para continuar en el Madrid, donde a lo largo de 16 temporadas atesoró 22 títulos, entre ellos cuatro ligas de campeones, cinco ligas españolas y cuatro mundiales de clubes.

Según dijo, el club merengue le propuso prolongar por un año y con una bajada de sueldo, del 10% según el diario deportivo Marca.

💬 @SergioRamos: ”Cada minuto que he saltado al campo y me he puesto este escudo he sido yo, me he dejado el alma y la vida por esta entidad y así quiero que me recuerden.” #GraciasSergio pic.twitter.com/0t0wduPzRy

