Rake Martínez rugió y empoderó sus estrías… ¡ThisIsMyRoar challenge!

“Además, les cuento, que cuando se me ocurrió este post, le conté a @enzomorrone emocionada pero sin saber como se escuchaba y su reacción fue “Ponte el VDB de leopardo y yo te tomo la foto!” Así que chicas, no se conformen con menos que eso que siempre al final encuentran a alguien que las apoye de verdad en todo y se merecen eso y más!

Pero no solo eso, también retó a varias caras de la farándula panameña a mostrar y empoderar sus imperfecciones: “Estás cordialmente invitada a postear y mostrarnos tu #ThisIsMyRoar y si se te ocurre a quien podemos retar puedes comentarme aqui abajo! Se me ocurre por ejemplo @sheldrysaez @marelissa y @estefi_varela “.

En su post continuó diciendo: “me escuchan rugir orgullosa también de mis estrías (que por cierto ahora me encantan) y mi celulitis y cuerpo “no perfecto” para los estándares de belleza imposibles que nos impone la sociedad, sino PERFECTO porque FUNCIONA , tengo salud y es donde habita mi alma y lo que soy (como dijo Cari ) después de haberme sentido mal por mucho tiempo cuando no encontraba como esconderlas”, mencionó.

La feminista se inspiró en Carina Altamirano. “Apenas vi su foto llena de estrías y su animal print de leopardo me acordé de la cancion ROAR de KatyPerry donde ella habla de como era sumisa y como cambió y que ahora la escucharan rugir! Así que decidí inventarme un challenge c on el working title de #ThisIsMyRoar”, expresó en su cuenta de Instagram.

