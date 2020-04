Rafe Lucado, Jean Modelo… Más famosos solidarizados con Panamá

Ayer, estos chicos hicieron entrega a 15 familias del país, un supermercado con productos de primera necesidad, para por lo menos un mes, y así estén tranquilos y no salgan de casa. “Gracias a Dios nos fue superbién, siempre respetamos las reglas del MINSA , de distanciamiento social, el uso de guantes y mascarillas, etc. Gracias a Dios se dio todo muy bien”, agregó. Como no sabemos hasta cuándo estaremos en cuarentena, él espera que puedan llevar mucha más ayuda a más familias, semana tras semana.

