Rafael Nadal con su título 13 en el Roland Garros, pero no es supersticioso

El español Rafael Nadal dijo que su victoria de ayer en el Roland Garros es “una de las que más” le ha “emocionado” porque se produjo en unas condiciones especiales debido a la pandemia y porque tuvo que trabajar duro para lograrla.

“De todos los Roland Garros que he jugado, este tenía las condiciones más complicadas para mí. Mi cuerpo responde mal al frío y está ya algo desgastado. Pero mi actitud ha sido casi perfecta, sin un mal gesto ni una mala cara, siempre buscando opciones de ganar. Y no me he fallado a mí mismo”, aseguró el español tras vencer al serbio Novak Djokovic por 6-0, 6-2 y 7-5.

Eso justifica la emoción que sintió cuando recibió su decimotercera Copa de los Mosqueteros y las lágrimas que dejó cuando sonó el himno de España.

“La mayoría de gente me ve con el trofeo arriba y piensa ‘ha vuelto a ganar’.

“Además, todo el mundo sabe lo que significa par mí ganar Roland Garros. Es el torneo mas importante del año para mí. Tras tanto esfuerzo, es difícil no emocionarse”, agregó Nadal..

Nadal afirmó que no dirá que tiene 12+1 Roland Garros porque está “encantado con el 13” y no es supersticioso pese a todos los gestos que repite en la pista, que son “una rutina de concentración”. Pese al marcador, Nadal manifestó que la final estuvo “igualada” porque el serbio tuvo muchas oportunidades en todos los sets, pero reconoció que los dos primeros y la mitad del tercero han sido los mejores que ha jugado en una final de Roland Garros.

“He hecho demasiadas cosas bien y le he empujado a cometer errores. Yo he hecho todo perfecto. Hoy es más mérito mío que demérito suyo. He hecho una de las mejores finales que he jugado en Roland Garros”, aseguró.‘

34 años tiene el español Rafael Nadal , que ayer se llevó nuevamente el Roland Garros 13 los campeonatos de Roland Garros que ha ganado hasta el momento Rafael Nadal.

“Mi nivel ha ido mejorando durante el torneo y mis sensaciones en semifinal fueron todavía mejores. En mis últimos entrenamientos mi nivel de confianza estaba al máximo, pero sin confiarme contra un rival como Djokovic”, subrayó.

“He jugado un nivel de tenis increíble. Es imposible tener ese marcador contra Novak sin ese nivel. Estoy orgulloso de haber dado mi máximo nivel, dadas las circunstancias en las que se ha jugado este Roland Garros”, comentó.