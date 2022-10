Rafael Bolívar Ayala presenta libro sobre la crónica y pinceladas de recuerdos

Rafael Bolívar Ayala concluyó invocando la “relación incestuosa” entre literatura y periodismo (en frase del investigador colombiano Donaldo Alonso Donado), al tiempo que manifestó sus deseos de que este género periodístico no desaparezca en Panamá: “La crónica no debe morir. Por el contrario, debe recuperar el sitial, pero comprendiendo que con el advenimiento de la digitalización, el móvil y las redes, hay que admitir que los géneros periodísticos tienen a desaparecer si no se renuevan cambiando su estructura y procesamiento”.

