Rafael Amaya admite haber estado en rehabilitación

Rafael Amaya reaparece, y su ausencia se debió a una crisis que el actor sufrió al verse sumergido en el consumo de drogas, por lo que se internó en una clínica de rehabilitación propiedad del exboxeador Julio César Chávez.

Amaya desapareció de la serie ‘El Señor de los Cielos’ desde fines del 2019, y se dijeron muchas cosas, pero la verdadera razón es que el actor tocó fondo y cayó en una profunda depresión. Prácticamente huyó: “Me perdí, me fui a Europa, Sudamérica, a viajar, a estar solo, me fui a la playa, siempre estaba escondido entre la gente, me ponía gorra, me dejaba la barba. Ahora que estoy viendo la luz, siento que mi vida tiene sentido”.

Rafael agradece haber encontrado luz en el camino gracias a su amigo Roberto Tapia, a quien considera un hermano, también a su mánager Karem Guedimin, a Julio César Chávez, a quien siempre admiró como boxeador y quien es propietario de la clínica La Baja Sol, de la que curiosamente es director un primo de Amaya, Carlos Apple.

Rafael Amaya después de 4 meses de estar en rehabilitación, dice estar listo para regresar a la televisión: “Por supuesto que sí…hoy siento que tengo el control de mi vida en mis manos, tengo la paz en mis manos, soy algo nuevo, volví a nacer”.

