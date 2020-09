Rafa Nadal vuelve a una pista de tenis 199 días después en su torneo fetiche

El 29 de febrero, cuando 2020 aún parecía que iba a ser un año razonablemente normal, Rafa Nadal levantó el trofeo del Abierto de Acapulco. Nada hacía prever que ese iba a ser el último mordisco que pegara el manacorense a una copa hasta el otoño.

La pandemia ha obligado a Nadal a modificar todo su calendario, como el de muchos tenistas. Tras renunciar al US Open, mitad porque no estaba totalmente en forma, mitad por el temor al creciente rebrote que había en Estados Unidos, será en un terreno mucho más propicio para él cuando vuelva a coger una raqueta en un torneo: el Masters 1.000 de Roma.

Nadal regresará al Foro Itálico que le ha coronado nueve veces ya. Es el torneo que más veces ha ganado y está dispuesto a llegar al décimo título para demostrar que este parón no le ha afectado. 199 días o lo que es lo mismo seis meses y medio después, el exnúmero 1 del mundo se medirá a un tenista que está en plena forma y llega tras haber sido una de las grandes sorpresas del pasado US Open: Pablo Carreño.

El asturiano se encuentra pletórico, pese al mal sabor de boca que le dejó la remontada en contra que le endosó Alexander Zverev y que le dejó sin la final en Flushing Meadows. Será una buena piedra de toque para un Nadal cuyas expectativas son razonablemente humildes, dado el contexto en el que regresa.

Nadal y Carreño se enfrentarán este martes y el encuentro se podrá ver por Vamos y Movistar+Deportes, que emitirán entre 4 y 6 partidos por jornada.

El perdón a Djokovic

Roma también será el punto de partida de Novak Djokovic, aún número 1 del mundo, después de su polémica expulsión del torneo americano. El serbio se ha hartado a pedir perdón por el pelotazo a la juez de silla, pero este incidente ha enrarecido el circuito en un contexto ya de por sí complicado.

‘Nole’ admite estar arrepentido, pero no descarta volver a cometer el mismo error. “No puedo prometer que no volveré a hacer algo similar en mi vida. Pudo haberme pasado antes o haberle pasado a otros jugadores. Lo he reflexionado, lo he hablado con mi equipo, y espero que no se repita, pero todo es posible en esta vida”, dijo en la previa del torneo italiano.