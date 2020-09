Rafa Nadal vuelve a la acción en busca de defender corona en el Foro Itálico

“No haber jugado el US Open me da una pequeña desventaja con la mayoría, pero confío en estar bien, competitivo”, reflexionó el pasado lunes el número dos del mundo, que vuelve a la acción defendiendo título en la capital italiana y abriendo el turno de tarde-noche (19.00 horas) contra un rival que sí estuvo en Nueva York y que además lo hizo muy bien.

El manacorí jugó por última vez el pasado 29 de febrero, día en el que conquistó el triunfo en Acapulco (México) ante el estadounidense Taylor Fritz. Luego, apareció el coronavirus y aunque la actividad retornó, optó por no jugar hasta la cita del Foro Itálico, antesala del ‘grande’ del París, descartando hacerlo tanto en el Masters 1.000 de Cincinnati como en el US Open, por razones de seguridad.

