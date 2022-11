Rafa Nadal se despide de la temporada 2022 con victoria ante Casper Ruud

De todos modos, el noruego no se fue del partido pensando en las semifinales del sábado , aunque el español fue poco a poco ganando confianza y elevando su nivel, sobre todo al servicio con el que ya no dio más concesiones. Ruud tampoco hasta de nuevo con 6-5 en contra cuando lo entregó junto al partido.

Este ya no pasó más sustos y se aseguró jugarse al menos la suerte del primer set en la ‘muerte súbita’, pero no le hizo falta porque Ruud firmó su peor juego seguramente de todo el encuentro y con tres errores le dio un 0-40 que no perdonó el ganador de 22 ‘Grand Slams’.

You May Also Like