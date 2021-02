Rafa Nadal se asocia con Amazon y tendrá su espacio propio en la web

En concreto será una tienda virtual de la Rafa Nadal Academy by Movistar, su centro de mando, academia y museo sobre el que gira todo el negocio del tenista de Manacor a su alrededor. Entre otras cosas, se podrá comprar uno de los elementos más cotizados del momento: las mascarillas higiénicas (no sanitarias) de Nadal. Hay algunas conmemorativas de varios torneos, como el propio Open de Australia que, ahora mismo, está en el aire su disputa por el positivo que ha dado un trabajador de un hotel de Melbourne.

