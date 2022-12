Rafa Nadal recoge el testigo de Roger Federer y se convierte en el favorito de la afición

El balear, ganador de cuatro títulos esta temporada, agradeció este premio votado por los aficionados con un vídeo publicado en sus redes sociales. “Estoy superfeliz de recibir el premio. Me hace sentir muy bien. No puedo agradecerles lo suficiente a todos por el apoyo no solo para este premio, sino al mismo tiempo por todo el que recibo en cada ciudad y evento en todo el mundo”, exclamó.

