Rafa Nadal, premio Laureus al ‘Mejor deportista masculino’ del año; Osaka y el Bayern también protagonistas

Nadal, actual número dos del mundo, fue reconocido por haber ganado su decimotercer Roland Garros en 2020 , empatando a Roger Federer como los dos tenistas con más Grand Slams en la historia con veinte. “Sé que he tenido una competencia fabulosa, y probablemente el resto de deportistas se merecen el trofeo tanto como yo, por lo que me siento muy feliz”, dijo el balear tras recibir el galardón.

You May Also Like