Rafa Nadal no se agobia con la retirada y aboga por el factor mental como clave de su éxito

Rafa Nadal no se agobia con la retirada. El ganador de 20 Grand Slams, que en 2021 podría convertirse en el jugador con más victorias de este tipo en la historia, tiene claro que el momento llegará tarde o temprano, pero no está obsesionado con ello. Así lo contó en Álvarez Café de Teledeporte.

“Cuando llegue [la retirada], llegará. Sigo estando con ilusión y sin ningún miedo. Me he enfrentado a muchos problemillas, pero siempre se ha salido adelante. Cuando te lesionas y tienes que volver es duro”, reconoció el tenista español. Nadal, que acumula ya 19 años de carrera profesional, confesó que todavía sigue ilusionado por seguir consiguiendo triunfos. “No he vivido muy rápido. He disfrutado de cada momento.En el deporte hay poco tiempo para descansar y para dormirte. Cuando uno se despista un segundo las cosas cambian y van mal”.

Además, durante la entrevista, el balear insistió en el aspecto mental que acompaña al tenis. “El tenis tiene una cosa que es mentalmente exigente. Competimos cada día, la satisfacción te dura un tiempo limitado y cada vez que juegas puedes ganar o perder“. Precisamente por ese motivo los métodos de cada jugador para mantenerse centrado son claves en el devenir de su carrera. “Cada cual tiene su camino para encontrar la concentración. El mío es el hecho de tener unas rutinas tan marcadas que me ayuda a tener la sensación de estar totalmente concentrado”.

El impagable apoyo de la familia

Rafa Nadal ha declarado en varias ocasiones que su tío Toni, entrenador en el Club de Tenis de Manacor, fue el principal responsable de que empezase a jugar al tenis y no se decantase por otros deportes, como por ejemplo el fútbol. Actualmente se mantiene firme al respecto. “Hay unas circunstancias que te ayudan a tomar un camino“, explicó en manacorí. “Ha sido la persona que ha estado conmigo entrenándome desde el principio y que me ha guiado hasta lograr los éxitos que empecé a conseguir en 2005. También he tenido a mi padre, a mi madre y el resto de familia”.