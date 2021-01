Rafa Nadal jugará este año en el torneo ‘indoor’ de Rotterdam del mes de marzo

“Tengo muchas ganas de volver a Holanda. Ha pasado demasiado tiempo desde que jugué en Rotterdam y ahora que la temporada se ve tan diferente, encaja bien en mi agenda. Es un torneo que me encanta jugar y espero poder figurar en su lista de campeones”, indicó Nadal en la web de un torneo que no juega desde 2009.

