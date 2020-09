Rafa Nadal firma un estreno plácido en Roland Garros ante el bielorruso Gerasimov

Nadal maduró el partido desde el inicio, no tuvo prisa en cerrarlo y no perdonó las pocas concesiones que le dio el bielorruso con el saque en los dos primeros sets. De hecho, su rival sólo pudo crearle algún problema cuando los peloteos fueron cortos, pero en cuanto se alargaron, el número dos del mundo se mostró muy solvente. El balear acabó su debut en París con 32 golpes ganadores, por 20 errores no forzados, y como es habitual en este tipo de partido, fue de menos a más.

