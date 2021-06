Rafa Nadal anuncia su baja para los Juegos Olímpicos de Tokio y Wimbledon

Hola a todos. Quiero comunicaros que he decidido no participar en la próxima edición de Wimbledon que se disputará del 28 de junio al 11 de julio. Tampoco jugaré los Juegos Olímpicos previstos finalmente del 24 al 30 de julio.

“Quiero comunicaros que he decidido no participar en la próxima edición de Wimbledon que se disputará del 28 de junio al 11 de julio. Tampoco jugaré los Juegos Olímpicos previstos finalmente del 24 al 30 de julio”, escribió Nadal en sus redes sociales

Rafa Nadal no estará ni en los Juegos Olímpicos de Tokio… ni en Wimbledon . El mejor tenista de la historia de España ha comunicado que no se siente físicamente apto para participar , en una decisión que “nunca resulta fácil de tomar”. Tras su caída en Roland Garros dejó caer que se tomaría unos días para pensar la planificación del resto de la temporada y será una de las bajas más importantes de la delegación rojigualda.

