Radio Vaticano festeja sus 90 años

El 24 de diciembre de 1942, mientras el nazismo y el fascismo azotaba el viejo continente, el papa Pío XII dirigió un histórico mensaje a los cientos de miles de personas que “sin culpa propia, y por el solo hecho de su nacionalidad o raza, han sido condenadas a muerte o a un progresivo exterminio”. El mensaje, en italiano, en el que no usó las palabras judíos ni nazis, no fue escuchado en Alemania, según los historiadores, porque los nazis lo bloquearon. En 1957 inauguraron el centro transmisor de Santa Maria di Galeria, considerado por años la antena más poderosa del mundo.

