Rachel Bilson enfadó a Rami Malek al publicar una antigua fotografía suya poco favorecedora

“No volví a tener noticias suyas, lo cual me parece bien. Pero me quedé bastante desanimada porque él siempre había sido muy amable y éramos buenos amigos”, ha explicado Rachel, que solía moverse en los mismos círculos que Rami y protagonizó con él una obra de teatro en su último año de instituto.

Más tarde la estilista del actor le explicó a Rachel que su aparente enfado se debía probablemente a que en aquella instantánea no salía precisamente favorecido y perjudicaba su imagen en un momento muy importante de su carrera. Ella la borró rápidamente e incluso le envió otro mensaje disculpándose si le había ofendido y deseándole suerte de cara a la gala de premios, aunque no obtuvo ninguna respuesta.

“Parecíamos un par de ‘nerds’… la verdad es que era la foto más tonta que tenía de los dos, pero la compartí en Instagram porque me parecía divertida y creo que es muy importante saber reírse de uno mismo”, ha explicado ahora en el podcast ‘Arm Chair Expert’ de Dax Shepard, donde también ha desvelado que Rami le envió un mensaje directo en el que no sonaba nada contento con ella.

