R.Kelly se declara inocente de soborno por su matrimonio con una adolescente

En la acusación, sin embargo, no se revela para quién era el documento falso, y se utiliza el nombre “Jane Doe”, usado para las personas que se quiere mantener en el anonimato. Aaliyah falleció después en un accidente de aviación en 2001 a los 22 años, tras completar el rodaje del videoclip de su canción Rock the Boat, y nunca confirmó los rumores sobre las acciones ilegales relacionadas con el enlace.

