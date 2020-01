R. Emiliani, un cachorro de cardenal

Respondiendo a una invitación con la que me distinguiera la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, acudí con mi señora a la cita para el acto de presentación del libro Me mueve la compasión, cuyo autor es monseñor Rómulo Emiliani. Este evento cultural se realizó en la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero, ubicada en la colina del parque Omar. Llegamos temprano y ya el salón estaba con las tres cuartas partes de las sillas ocupadas, por gente simpática casi toda de nuestra sociedad cultural, donde predominaban las letras. Aún la ceremonia no se había iniciado, de manera tal que hubo tiempo para curiosear con la mirada sobre el escenario y la mesa principal, donde ya se encontraba sentado, entre otras personas distinguidas, monseñor Rómulo Emiliani. Mientras cambiábamos impresiones cordiales con un matrimonio de jóvenes médicos de fino manejo, se nos acercó la angelical Angélica Maytín, una de las organizadoras del acto a quien no conocíamos y nos distinguió con un saludo corto, pero dulce. Pude observar, mientras tanto, que no estaba ninguna autoridad de nuestra Iglesia católica, ni funcionario en representación del Gobierno nacional, a menos que fuese el caballeroso Dr. Stanley Muschett, alto ejecutivo de la Autoridad del Canal de Panamá, a quien logré estrechar la mano. Ya todos es sus puestos, a las 7:30 p.m., tal como estaba previsto, puntualmente se inició el acto.





