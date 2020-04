“Quizá nos hemos dado cuenta de que no hemos vivido con tanta intensidad como deberíamos”

Si por algo se ha caracterizado Soraya Arnelas desde que se dio a conocer hace ya 15 años en Operación Triunfo es por su valentía. Quizá eso explique que haya lanzado su nuevo disco, Luces y Sombras [a la venta desde el 24 de abril], en plena pandemia del coronavirus. Sin embargo, al contrario que muchos colegas de profesión, nada tiene que ver con la situación actual que vive el planeta, ya que la extremeña tenía este trabajo, el más personal de su carrera, compuesto desde hace tres años. De eso y más habla con 20minutos, cómo no, vía videollamada.

¿La música no entiende de cuarentenas? No. Algunos han cancelado sus lanzamientos y esperan otros momentos, aunque no sé si serán mejores o peores. Yo creo que la música tiene un propósito, en mi caso, el de acompañar a la gente. Al final, los números de ventas reales a muy pocos artistas les da para vivir, por lo que no me he basado en nada más que poder acompañar en esta cuarentena. Podíamos haber cancelado todos los planes y haber esperado al lanzamiento del formato físico, pero, sinceramente, creo que ahora es cuando más se necesita la música y creo que hay que estar ahí.

Es loable, sobre todo cuando, seguro, la situación también le está afectando a nivel económico… Sí, si quisiera beneficiarme a nivel económico, esperaría, porque sé que luego, cuando pase la pandemia, el reporte del beneficio por las ventas sería cien veces mayor, pero no estoy buscando eso.

‘Luces y sombras’, ni hecho adrede. Mira, sinceramente, este álbum lleva compuesto tres años, años en los que jamás nadie habría pensado que estaríamos viviendo todo esto. Ha sido como premonitorio y por eso creo que es el momento de lanzarlo. Luces y sombras, así es la vida y eso es lo que todos nos encontramos cuando hacemos un balance de ella.

“Si quisiera beneficiarme a nivel económico, esperaría a que pasara la pandemia, porque el reporte del beneficio por las ventas sería cien veces mayor”

¿Por qué ha querido compartir su álbum más personal con otros cantantes? Sí, todas las canciones son historias personales que he querido compartir con el público y que nacen de preguntas de cuando me quedé embarazada. En cuanto a las colaboraciones, no voy a mentir, cuando hablé con mi mánager le dije que no quería duetos porque eran mis historias y quería cantarlas yo sola. Pero luego llegaron Chenoa, Bombái [risas]…

Con ella le une una gran amistad. Sí, el detonante fue coincidir en Tu cara me suena. Tanto tiempo juntas dio paso a una amistad y se lo propuse. Con ella canto una canción con un mensaje muy crudo, que habla de esas parejas que tienen que salir sí o sí de nuestras vidas. Cuando terminamos la canción no se me ocurrió otra persona mejor que ella con quien compartirla.

Entre los ‘feat’, el más especial para usted, con su hija de 3 años. ¿Cómo surgió? Compuse esta nana cuando me quedé embarazada de ella. Cuando tenía ya dos años, en casa un día nos dimos cuenta de que ella se sabía la canción y decidimos llevarla al estudio. Así que, como recuerdo, la hemos dejado registrada en el álbum.

De Manuela presume mucho en las redes. ¿Cómo es? Es una niña que tiene mucha personalidad, las cosas muy claras y una forma muy contundente de conseguirlas. Hay una cosa clara, y es que las nuevas generaciones vienen fuertes, como si quisieran cambiar el mundo. Nuestra generación, o la de nuestros padres, eran más inocentes.

“Solamente es posible hacer un álbum tan personal y tan profundo cuando has aprendido la lección”

Mire que como le diga que quiere ser artista… Yo le diría: “querida, tú lo de artista lo llevas desde que naciste, no te lo vas a poder quitar de encima”. Si se quiere dedicar a ello, pues hacia adelante. Su padre y yo le ayudaríamos y le diríamos que se comiera el mundo.

¿Cómo definiría el sentimiento de una madre o un padre hacía su hijo o hija? Uno que nace de las entrañas, es un amor tan puro… No puedo enfadarme con ella. ¿Por qué? Porque no hay egos, no nace todo lo nocivo que tiene un ser humano. Todo es muy puro en esa relación.

Soraya Arnelas. AGCOMUNICACION

¿Cómo se plasma en un disco cada pasaje de la vida de una persona? Solamente es posible hacer un álbum tan personal y tan profundo cuando has aprendido la lección o cuando has superado esos capítulos.

Y, de nuevo, hace gala de su versatilidad. Creo que, desde mi paso por OT, he demostrado que puedo defender cualquier estilo, ya sea por el acting, por mi capacidad de improvisación, por la puesta en escena… Creo que es muy injusto incluso cuando el propio artista acepta una línea musical siempre continua, creo que al final te quedas estancado. Si eres un artista con capacidades para sorprenderte a ti mismo y a tu público, hazlo, porque eso hará que tu carrera se alargue en el tiempo. Por ejemplo, espero hacer algún musical algún día, porque creo que se me dará bien y lo disfrutaría. Obviamente, ni me metería en política ni, en mi campo, me pondría a cantar flamenco, pero no entiendo de limitaciones. Si yo lo hiciera, conociéndome como me conozco, me aburriría mucho.

“Si me limitara como artista, conociéndome como me conozco, me aburriría mucho”

¿Cree que será uno de sus discos más raros, dada la situación actual? Sinceramente, no. Es que nunca se sabe. El único cometido ya está hecho, que es poder haber sacado de mí estas canciones y solo espero que les sirvan de algo a los que las escuchen. El que esté pensando que la música es simplemente un resultado económico, está manipulando a la música y a su industria.

¿Cómo lleva el confinamiento? Bastante bien. Me despierto, me ducho y me maquillo y me visto para hacer entrevistas como si fuera a verme con los periodistas en persona. Mi marido está trabajando desde casa, así que estamos juntos con el cuidado de nuestra hija. Sacamos a los perros, vemos películas en familia, a las 20 horas aplaudimos… Parece, en principio, como que todo es normal, nos hemos acostumbrado a la situación. Hay momentos buenos y otros en los que no me soporto a mí misma, pero es también lícito.

¿Sale más la vena creativa en estos momentos? Sí, sale por las orejas. Estoy componiendo, mi marido está haciendo cursos por internet… El que tiene un poco de curiosidad consigue sacar provecho de todo esto.

“Me rapé la cabeza, no para hacerme un injerto, como se dijo, sino porque quería verme el pelo de mi color real”

Personalmente, ¿qué está aprendiendo? Que tengo que pulirme muchas cosas que no me gustan, que somos más humanitarios de lo que nos pensábamos, que hay que cambiar muchas cosas… Quizá nos hemos dado cuenta de que no hemos vivido con tanta intensidad como deberíamos, o que echamos mucho más de menos de lo que pensábamos… En realidad, tanto tiempo en casa, lo que hace es que hagamos una especie de balance y nos volvamos más profundos.

Usted que ama los cambios de ‘look’, ¿tiene pensado alguno para cuando se acabe el confinamiento? [risas] ¡Yo lo hice antes! Me rapé la cabeza justo antes de que todo pasara. Y, aunque muchos dijeron que era para hacerme un tratamiento de injerto, ya les digo yo que no, que sigo teniendo el poco pelo de siempre y en realidad lo hice porque quería verme el pelo de mi color real, que hacía muchísimos años que no lo hacía. Me he dado cuenta de que tengo mis canas, de que tengo el pelo más oscuro de lo que lo tenía. Es ponerte tú misma, de una manera muy natura y simbólica, frente al espejo y decir esta soy yo.

¿Qué ha cambiado de aquella joven que entró en ‘OT 2005’? No es que pierdas la inocencia, pero cuando te haces profesional, te sientes más segura cuando te subes al escenario. Antes tiritaba con el micrófono, ahora disfruto y llega a ser hasta adictivo. Sigo siendo una persona muy trabajadora, soñadora, con mucha ilusión y con mucho respeto hacia la industria y hacia mi público. Son intocables. El día que yo dejé de ser azafata de vuelo para ser cantante fue como un casamiento. Por eso, mi compromiso hace que no me quede estancada.

“Mis redes sociales son mi casa, y a mi casa entra quien me respeta”

En aquel momento no existía Twitter, por ejemplo. ¿Las redes sociales son buenas o malas? Yo tengo una cosa clara: mis redes sociales son mi casa, y a mi casa entra quien me respeta. Obviamente, puedes tener tu criterio, pero lo que no permito son las faltas de respeto.

Suele ser bastante directa. Sí, si tengo que bloquear, bloqueo. Si tengo que poner a la gente en su sitio y contestar, lo hago. Porque antes que la artista está la persona, y yo soy una persona. Si tú vienes a mis redes esperando que yo te conteste como una artista, probablemente no lo haría, porque yo lo que muestro en ellas es un estilo de vida, mi familia, una naturalidad… Algo que va más allá de la música. A la gente le gusta saber más cosas, qué comes, qué deportes haces, tu estilo personal… Yo no creo en el postureo en las redes sociales.

SORAYA ARNELAS Cantante

13 de septiembre de 1982 (37 años)

Valencia de Alcántara, Cáceres Cantante, actriz y modelo, Soraya se dio a conocer en la cuarta edición de ‘OT’, en 2005, y representó a España en Eurovisión en 2009. Suma 7 álbumes de estudio en el mercado y cuenta con dos discos de platino y un disco de oro. ‘Mi mundo sin ti’, ‘La noche es para mí’, ‘Dreamer’, ‘Plastic’ o ‘Dame de tu amor’ son algunos de sus éxitos.

Hablando de eso, ¿qué imagen cree que tienen de usted los demás? La gente suele creer que soy una persona dura, que no me afectan las críticas y que todo lo tengo controlado. No llega a ser del todo verdad y no es todo como aparenta. Por ejemplo, me afectan las críticas, sobre todo las que tienen que ver con mi vida personal. Además, la gente se piensa que soy muy moderna y para nada, todo lo contrario, soy muy de costumbres, me gustan los valores de siempre, el folclore, las comidas de los domingos… Cosas que son como de mentalidad más antigua, pero así soy yo.

¿Así cómo? Pues sobre todo, una tía muy natural y que tiene muy presente que viene de una familia humilde que me ha enseñado que la única manera de conseguir las cosas en la vida es con trabajo y esfuerzo. Ah, y no suelo ser borde, como mucha gente piensa, aunque creo que todos tenemos esas distintas caras que caracterizan a las personas.