Quique Setién denuncia al Barça por incumplimiento de contrato

Así lo ha adelantado ‘Catalunya Radio’, que apunta a que el entrenador no acepta lo que le ha pagado el Barcelona en concepto de finiquito e indemnización, dado que no se ajusta a lo que habían acordado, por lo que ha dado un paso más en su petición.

La guerra entre Quique Setién y el FC Barcelona no tiene fin. Aunque parecía que la desvinculación había calmado los ánimos, el técnico cántabro no perdona que le echaran apenas seis meses después de haberle fichado, por lo que ha decidido dar un paso más y les ha denunciado por incumplimiento de contrato .

