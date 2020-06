Quique Setién cuestiona al arbitraje y al VAR en el partido del Real Madrid

BARCELONA — Quique Setién avisó de la dificultad del partido frente al Athletic, se mostró esperanzado en que de Jong, a quien considera “muy importante” en sus planes, esté en disposición de reaparecer antes de acabar la Liga y mantuvo que el FC Barcelona tiene “todas las opciones” para conquistar el campeonato… Aunque no pasó por alto, con agilidad, la polémica que acompañó al triunfo del Real Madrid en San Sebastián.

“Todo el mundo vio el partido y sacará sus conclusiones”, aseveró el entrenador del Barça, quien se preguntó en voz alta “por qué unas acciones se revisan y otras no, en unos partidos sí y en otros no”.

Futbolísticamente, el técnico azulgrana admitió ser consciente de haberse quedado, prácticamente, sin margen de error y sabedor de que cada partido es una final se debate entre las necesarias rotaciones para mantener frescos a sus jugadores o, en esta situación actual, apostar sin disimulo por su columna vertebral más experimentada y que le ofrece mayores garantías.

Estas fueron las frases más destacadas del entrenador del Barça en la rueda de prensa:

El Athletic

“Todos conocemos al Athletic. Es un equipo duro y que se defiende bien. Lo vimos en la Copa, que llevamos el peso del partido pero nos eliminaron con una ocasión. Lo normal es que llevemos el peso del partido pero ellos siempre manejan sus opciones y no es fácil hacerles daño”.

“En un partido así la paciencia puede ser una virtud, también para evitar sus contras. Pueden pasar cosas que prevemos, pero después todo puede cambiar, como ya se vio en el partido de Copa”.

“Las estadísticas no me preocupan. El Athletic es un equipos que nos va a comprometer mucho y aunque llevamos una racha muy buena en el Camp Nou estoy convencido que será un rival complicado”.

“Estaremos bien, vigilantes a sus contras, atentos a su velocidad, a Williams… Nuestros planteamientos son los mismos jugando en casa o fuera. No cambiamos… Quizá los rivales vengan al Camp Nou con más miedo”.

La Liga

“No veo que haya una gran diferencia entre nuestro calendario y el del Real Madrid. También tiene que ir a San Mamés… Ayer ganó como pudo haber empatado, como nosotros empatamos pudiendo haber ganado en Sevilla. Siempre hay un momento en que el rival te puede hacer daño. A todos se nos complica un partido y puedes pasar apuros”.

“Espero que el equipo no esté afectado por lo sucedido en clasificación. Seguimos y queremos mantener la ilusión porque estamos convencidos de poder ganar el campeonato y haremos todo lo posible por lograrlo, mejorando aquello que debamos mejorar y mantener lo que hacemos bien, que son muchas cosas”.

“El goal average nos pone por debajo del Madrid pero tenemos los mismos puntos y el margen de error es el mismo para nosotros y para ellos. El Madrid tampoco puede fallar y ya se ha visto en el pasado que la Liga se puede decidir en el última jornada”.

“Es verdad que algunas cosas tenemos que mejorar, aunque estoy satisfecho de lo que hemos hecho hasta ahora. En el campo del tercer clasificado hicimos muchas cosas bien, con muchas opciones de ganar”.

“No estoy de acuerdo en que tengamos problemas futbolísticos. Estamos bien aunque es verdad que me gustaría tener un poco más de acierto de cara a gol”.

“Seguimos teniendo la misma idea de ganar todos los partidos y estar ahí hasta el final a ver qué pasa. Ese es el objetivo, llegar al final de la Liga con opciones”.

La polémica del VAR

“Ya dije que hay cosas que no podemos controlar, que no dependen de nosotros. El partido del Real Madrid ayer todo el mundo vio como fue y sacará las valoraciones que entienda oportunas”.

“El VAR es una herramienta que nos puede hacer mejores, seguro… Lo que hay que hacer es usarla en la medida que nos otorga una visión mucho más certera. Lo ideal es poder valorar jugadas con la opción de verlas desde diferentes ángulos”.

“Yo me voy a centrar en lo nuestro y en nuestros problemas futbolísticos. Es cierto que no ganamos en Sevilla, pero hicimos muchas cosas bien, hay cosas que tenemos que mejorar, pero hemos ganado tres de los cuatro últimos partidos y no estoy de acuerdo que tengamos problemas futbolísticos, aunque me gustaría que tuviéramos más contundencia y afinemos un poco”.

“Yo no especulo, yo escucho palabras y al acabar un partido expresas la frustración y puedes no afinar bien en tus comentarios. El VAR nos proporciona una visión mucho más clara de la realidad. Es entendible que pensemos por qué unas acciones se revisan y otras no, en unos partidos y otros no, y eso te hace pensar que no se está utilizando bien”.

“Hay partidos en que sí se revisan y otros no el VAR y eso es lo que hace pensar a veces”.

“Nosotros nos centramos en lo que podemos controlar. Hay cosas que no puedes controlar y debemos pensar en nuestros partidos en el campo. A veces puedes estar contento o no, puedes pensar en una injusticia en un momento determinado… Hay cosas que no cambian porque la polémica es inherente al fútbol”.

“Hay cosas que no podemos controlar. Todo el mundo vio el partido de ayer y cada uno sacará sus valoraciones. Piqué siempre me ha parecido una persona muy inteligente”.

El equipo

“De Jong tiene una pequeña lesión en el gemelo y la previsión no podemos decir más que depende de la evolución… pero estoy seguro que podrá jugar aún algunos partidos de Liga”.

“Nos causa un trastorno que no esté, pero sigo teniendo mucha confianza en quien pueda jugar en su lugar”.

“Frenkie es un futbolista bastante completo. No solo nos da cosas con el balón, sino que tiene mucho dinamismo y cubre mucho campo. Es una baja sensible porque nos podría ayudar bastante, aunque de momento lo estamos supliendo bien”.

“Puedes pensar que a base de correr se juega menor y yo creo que a veces hay que pararse para pensar. En Sevilla, en los 10 minutos finales, solo les dimos una opción de llegar a nuestra portería porque les dominamos totalmente”.

“La edad es una cuestión que no me ocupa. A veces, cuando tienes más años piensas mejor en el campo. Para mí la cuestión es pensar mejor, no simplemente correr más”.

“Hay cosas en las que puedo estar de acuerdo y otras no. Estoy satisfecho en cuanto a las posibilidades de mejorar las cosas. Lo que nos hemos propuesto desde que llegamos se está viendo. La recuperación en campo rival ha mejorado, la posesión, las llegadas… Hay muchas cosas que mejoran aunque no nos den para arrollar a los rivales porque eso también depende de concretar las ocasiones. Nada vale si no marcas, eso lo sabemos. Si el otro día marca Luis Suárez aquel remate a pase de Alba todo se vería distinto. Por eso no me fijo mucho en las cosas que leo”.

“No he dicho que los canteranos fueran a jugar o no. En la mayor parte están manteniendo un nivel bastante alto y si viera que los canteranos lo harían mejor en el campo, tendrían más minutos. Mis decisiones son coherentes”.

“Riqui Puig? Todo es posible. Tenemos 4 jugadores amenazados de sanción y la ausencia de Sergi y Frenkie nos condicionan en ese puesto del medio campo pero lo haremos pensando en lo que mejor le vaya al equipo”.