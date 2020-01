Quino, padre de una Mafalda siempre joven, celebra sus 80 años

“Yo no fui” (1994) o “¿Quién anda ahí?” (2012).Su humor ácido, que combina pesimismo y ternura, circuló por infinidad de publicaciones de América Latina y Europa. Las viñetas de Quino no provocan la carcajada inmediata, sino que deben ser miradas con atención e inclusive pensadas.

Con más de 50 años de trayectoria, publicó numerosos libros de humor como “¡A mí no me grite!” (1972), “Bien, gracias, ¿y usted?” (1976), “Ni arte ni parte” (1981), “Gente en su sitio” (1986), “Potentes, prepotentes e impotentes” (1989),

You May Also Like