quince contagiados por una reunión en casa haciendo “una excepción”

Toda la familia llevaba ocho meses cumpliendo las normas a rajatabla : no salían a restaurantes, usaban siempre mascarilla e incluso evitaban ir a misa. Por haber sido tan cautelosos, no les pareció una amenaza para su salud reunirse para el cumpleaños cuando uno de los primos lo propuso por el chat de la familia, informa NBC.

“Nos hemos reunido porque estábamos cansados, queremos volver a la vida normal”, comentó un miembro de la familia a TODAY. La madre de los Aragonez pasó siete días en el hospital , estancia de la que afortunadamente se recuperó: “He tenido la suerte de no ver morir a quince de mis familiares. Otras personas en el país no han tenido tanta suerte”.

You May Also Like