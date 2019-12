Thibaut Courtois está demostrando su buen hacer bajo los palos del Real Madrid, donde esta temporada ha mantenido su portería a cero hasta 10 veces. Durante una entrevista para el diario deportivo Marca, el belga ha lanzado un reto para uno de sus compañeros.

thibaut courtois 11 de mayo de 1992 (edad 27 años) 10 partidos con la portería a cero esta temporada.

El elegido no ha sido ni más ni menos que Gareth Bale, uno de los jugadores blancos que no pasa por su mejor momento. El galés siempre ha sido criticado por no saber hablar español, algo con lo que el meta discrepa. “Con Gareth me gusta mantener un poco el inglés, aunque él habla español mejor de lo que la gente cree. Podría dar una entrevista en español perfectamente“, señalo el espigado portero.

También dejo clara su buena sintonía con el delantero, con el que comparte gustos similares. “Con él hablo mucho, también me gusta el golf”, declaró. Además, salió a defender a su compañero de vestuario, del que no duda: Gareth hace todo para ganar los partidos. Luego van siempre con él con lo mismo: el golf, el idioma…”

Por último, le dejó un desafío a Bale. “Yo quiero verle salir y dar una entrevista en español, porque lo habla muy bien en el vestuario con muchos compañeros y lo entiende muy bien”, concluyó Courtois en su entrevista.