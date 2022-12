“Quería cerrar mi carrera con esto (Copa del Mundo), ya casi son mis últimos años. Después de esto, no hay nada. Pude conseguir en nada la Copa América y el Mundial. Tanto que luché en mi carrera, se me dio todo cerca del final” , remarcó Messi y agregó: “Por otro lado, me encanta el fútbol, lo disfruto. Disfruto mucho de estar en la Selección y con este grupo, quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo” .

You May Also Like