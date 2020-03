‘Quiero irme a casa’ | La Prensa Panamá

El escollo radica en que si decide irse sin el permiso de su club, podría quedarse sin trabajo. “Quiero irme antes de que la situación empeore, pero aún no he tenido una conversación con mi equipo. Me acaban de decir que espere algo oficial de la liga. El problema es que si decido irme sin permiso del equipo, puede considerarse como una ruptura del contrato”.

El deseo de Mitchell es poder viajar a su casa en Estados Unidos, en la ciudad de Charlotte, North Carolina. No obstante, este jugador nacido en el Hospital Gorgas y de padres estadounidenses, sabe que existen restricciones para viajar. “En este momento no creo que pueda salir directamente de Italia, primero debe ser [de] otro país”.

Razones le sobran. “La idea de estar encerrado en Italia en este momento es aterradora, no solo porque la propagación del virus, [que] ha sido alarmantemente rápida, sino porque este no es mi hogar. Puede ser agradable, pero en momentos como este, estar en casa con las personas que amas y confías es ideal”.

