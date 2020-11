“Quiero asustaros, está ingresando gente joven”

En el audio se puede escuchar la contundencia con la que habla de la irresponsabilidad de la población a la hora de frenar la expansión del virus. “La gente en la calle no es consciente, tened cuidado, cuidad mucho vuestros contactos y vuestra familia, de verdad, me gustaría que vinierais por aquí para que lo vierais, estamos trabajando angustiados, no damos abasto “, critica.

Este sanitario ha comparado la situación actual en su hospital con la de Madrid en marzo. “Esto parece el Madrid de la primera oleada . No sé como fue lo de Madrid pero se parece a lo que estamos viviendo en el HUCA. Mis adjuntos dicen que nunca han visto nada así. Me queda una cama para llenar la UCI entera del hospital”, concluía.

“Normalmente no quiero decir nada pero esto es para asustaros . La gente no sabe lo que está pasando aquí dentro”, alertaba.

