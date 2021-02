Quiérete el doble este San Valentín con la oferta que Sephora ha lanzado de la segunda unidad a mitad de precio

En Sephora han decidido celebrar San Valentín por todo lo alto (¡y para todos los públicos!): da igual si buscas un regalo de maquillaje o de tratamientos para tu amor o para ti mismo, ¡la segunda unidad que compres te sale a mitad de precio! Una oferta muy atractiva pare renovar el neceser que, sin embargo, no está aplicada a todas las marcas de su catálogo, por lo que conviene conocer las condiciones de la promoción antes de elegir tus nuevos must. Además, no debes olvidarte de poner el código DOBLEBEAUTY para conseguir este descuento del 50% … Así que, ¡ya solo queda encontrar tus productos favoritos de maquillaje antes del próximo 14 de febrero, cuando finaliza esta campaña, y disfrutar de esta oferta!

Cuando se trata de ampliar el neceser, toda idea es buena. Siempre hay nuevas tendencias que incorporar o gadgets a los que prestar atención para potenciar nuestra belleza natural o difuminar aquellos detalles que no acaban de convencernos (¡hola, signos de la edad prematuros!). Sin embargo, para poder adquirir nuevos productos, hay que hacer una inversión tan cuantiosa como queramos: el maquillaje o los tratamientos no siempre son tan accesibles como nos gustaría. Por ello, esperar a posibles ofertas o rebajas forma parte de la rutina de un beauty addict: hay que esperar al mejor momento para hacernos con todo aquello con lo que llevamos semanas soñando… ¡y al mejor precio! Pero, ¿sabías que ese día puede ser hoy?

