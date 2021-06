¿Quieres saber cómo te tiene guardado en el móvil tu ex o tu vecina? Con este truco de WhatsApp, puedes

Solo se me ocurre de alguien usando este truco en casos en los que dos personas se gusten y quieran saber cómo se tienen agregadas para dar el paso o saber si un corazón en su nombre significa algo más. Actualmente empleamos los emoticonos para todo, podemos poner un corazón a una persona que no significa que automáticamente la queramos muchísimo, y, por el contrario, puede ocurrir que las personas a las que más queremos no las tengamos agregadas de ninguna forma especial o tengamos algún emoticono secreto como algún animal .

Probablemente, si hablamos de alguien de confianza no tengas ningún reparo en preguntarle directamente, pero quizá quieres conocer este dato sin necesidad de preguntarle o mirarle el móvil, cosa que no recomendamos.

You May Also Like