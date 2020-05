¿Quieres lucir abdominales este verano? Amazon rebaja un 40% un electroestimulador para lograrlo

Sin embargo, hay un aspecto que se nos resiste a la hora de culminar con éxito nuestra Operación Bikini. Por muchas sesiones que hagamos, no conseguimos definir nuestra zona abdominal y, con todo el esfuerzo que hemos hecho, nos gustaría lucir unos abdominales tonificados este verano. Si crees que está todo perdido y que ya no llegas a tiempo… ¡sigue leyendo!

Con el verano a la vuelta de la esquina, muchos comprueban ya los resultados de su Operación Bikini que, aunque ha sido algo atípica puesto que hemos tenido que adaptarla a nuestras rutinas indoor, hemos podido mantener e intentar llegar a los objetivos que nos marcamos a principio de año. Para conseguirlo, además de montarnos nuestro gimnasio particular (¡que levante la mano quien no haya comprado unas pesas o una fitball!) hemos apostado por una alimentación sana y cuidada… Así, y a pesar de que también hemos hecho nuestros pinitos en los fogones, hemos probado con snacks bajos en azúcar y hemos incluido la cocina al vapor en nuestro menú semanal.

You May Also Like