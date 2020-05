Entonces… ¿Cómo se puede evitar que tus contactos sepan que has visto su estado ? Muy fácil también, WhatsApp sólo envía notificaciones pendientes sobre los estados que siguen activos, así que sólo has de esperar a que deje de estarlo. Como ya hemos comentado, duran 24 horas.

Antes era suficiente con desactivar las confirmaciones de lectura para cotillear los estados de WhatsApp sin que se enteraran tus contactos , pero ahora no. El servicio de mensajería incluyó una variación, por la que, cuando activas de nuevo la confirmación de lectura, manda un aviso al contacto indicando que lo has visitado.

Al hacer esto, ya sabes que, cuando recibas un mensaje, la persona emisora no sabrá si lo has leído, pero tú tampoco tendrás conocimiento de ello en el caso de que seas tú el que lo manda.

