Quieren que Amber Heard quede sin chamba por dizque mentirosa

La expareja está atrapada en una amarga batalla legal, con Depp demandando a la actriz de Aquaman por difamación después de escribir un artículo de 2018 para The Washington Post, alegando que fue víctima de abuso doméstico y aludiendo a las acusaciones que hizo contra Depp en su explosivo divorcio en 2016, aunque ella no lo nombró.

You May Also Like