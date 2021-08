¿Quiere trabajar para Elon Musk? Estos son los 4 requisitos exigidos | Internacional | Noticias

“Contratar a alguien que no es digno de confianza, solo porque tiene un título de lujo o experiencia, es un error. Incluso cuando hay mucho trabajo que hacer, casi siempre se acaba pagando más a largo plazo cuando hay que arreglar los problemas que causan”, agregó Aten. Elon Musk determina que si una persona no es de confiar quizás no sea ideal para su empresa.

