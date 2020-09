quiere refuerzo de fronteras sin “cuotas” para los Estados

La Unión Europea se ha resignado. No habrá, en principio, solidaridad propiamente dicha en lo que a política migratoria se refiere. Este miércoles, la Comisión Europea ha presentado su plan de reforma de la política de migración y asilo con algunos cambios importantes, pero sin algunos de los esperados. La apuesta es clara: reforzar las fronteras y eliminar las cuotas obligatorias de acogida de refugiados para los Estados miembros. Además, apuesta por “agilizar” las expulsiones de quienes no logren el estatus de refugiados.

