quiere la camiseta de su debut autografiada

Aún se desconoce si Cristiano Ronaldo se guardará o no la camiseta de su regreso histórico a Old Trafford, o por el contrario accederá a la petición de la reina Isabel II. Lo que si se sabe es que volverá a llevar el ´7´ a la espalda , un número que ya llevó en su primera etapa con el Manchester United, y que recupera después de que Cavani se lo haya cedido.

