“Quiere ir de guay y de moderna”

Jedet, actriz conocida por su papel de Cristina en Veneno, es tendencia en las redes sociales en las últimas horas por varios vídeos publicados que corresponden a avances de la sexta temporada de Las Uñas, el programa de entrevistas de Sindy Takanashi en Atresmedia Premium.

En ellos aparece la también cantante haciendo una diferencia entre mujeres: “Existen las mujeres y las mujeres trans. Tú no sabrás nunca las cosas por las que yo he pasado, como mirarme a un espejo y echarme a llorar porque veía una barba. En algunas cosas hay que luchar de la mano y en otras cada una tiene una lucha”, dijo en el avance de la entrevista.

Unas palabras que le han valido a la intérprete muchas críticas, ya que han sido tachadas de ser trans-excluyentes.

Además, en otro vídeo que muestra otro momento de la entrevista, Jedet arremete duramente contra Irene Montero, ministra de Igualdad, y la redacción actual de la Ley Trans, impulsada por Montero y Unidas Podemos. “Ley Trans ya, pero, una con coherencia, porque aquí me vienen cuatro tontos de mierda… […] Mira, no me voy a censurar. Me vienen aquí los del colorcito este (morado) del partido, me vienen de hipermodernos, y lo que no se da cuenta mi colectivo es que les están usando como borregos para llegar al poder. No les importan nuestros derechos una puta basura, les importan una mierda”.

Sobre la ministra, en concreto, dice: “Irene Montero lo único que quiere ponerse es el pin de progre, quiere ir de guay, quiere ir de: ‘mira qué moderna y qué inclusiva’, y lo que me estás haciendo a mí y a mi colectivo es una putada”.