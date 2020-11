‘Quiere denigrar a la pelá’, le dicen al ex de ‘La Tepesita’ tras declaraciones

A este grano le ha salido más pus que los que saca la famosa Dra. Sandra Lee.

Y es que José Alejandro, el ex de Doralis Mela, se defendió en un video, la dejó en la calle, luego de que ella lo acusara de quemarla, de andar con otra a la misma vez. ¡Santo!

Hubo quienes estuvieron de acuerdo con sus palabras, pero otros le dijeron que ella le dio fama, que es un bandido maltratado, que quiere denigrar a la pelá, que se hace la “vístima”, etc. Opiniones encontradas. ¡Chuzo!

“Ahora la vístima, para qué estuviste con la man 7 años si no es la persona que dice…. quemarla?? y ahora dices que te denigró PAR FA VOR”, “manito, ya la cagaste todo panamá lo supo”, “estoy contigo porque toda versión tiene dos cara, nadie sabe como son las cosas y todos opinando. No estoy de acuerdo ni que el hombre maltrate, pero la mujer tampoco, Respeto sobre todo, cuídate mucho”, “santo palomo. Soy infiel, pero la voy a juzgar a ella… Jueguen vivo con estas prendas chicas”, “Lo quemo y porqué siguió con ella o entiendo ahora lo viene a sacar. Cuánto tiempo ha pasado si él había aceptado eso…”, “Doralis te dio fama”, “Si a ella se le nota que no es quien dice ser…. Siempre la moneda tiene 2 caras.. Mi pregunta es por qué le aguanto mucho a ella?”, “te denigraron y te pusieron por el piso… pero creo que tú mismo hiciste que eso pasara… y si estoy equivocada , disculpas no era más fácil dejar a La Tepesita, igual le romperías el corazón, pero podías andar con la otra chica libremente??? No era más fácil así???”, fueron algunos comentarios en uno de los videos que dejó José Alejandro en su Instagram.

Según este chico, Doralis no es lo que aparenta ser, le falta un tornillo y la mandó a medicarse. También destacó que ella lo agredió varias veces en las madrugadas con los tacones de los zapatos y le rompió la cabeza, a él le daba pena ir al hospital por eso, pero se aguantaba todo porque la amaba.

Y lo más fuerte es que según él, Doralis le fue infiel varias veces cuando se iba a trabajar al interior del país, dicen que la veían con manes en la disco. ¡Padre!