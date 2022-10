Quiere a un Barça valiente y positivo

Pero Xavi tiene clara la manera de revertirlo. “Iremos al ataque, tenemos que ser intensos. Lo que nos preocupa es atacar mejor. Nos tenemos que parecer al Barça de los últimos 20-25 minutos en Milán. Tenemos que ser valientes, no tenemos margen de error. En la primera parte en Milán no entendimos los roles de Raphinha y Marcos Alonso”, admitió el entrenador catalán.

You May Also Like