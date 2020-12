Quienes viven de los manglares deben sumarse a los esfuerzos de reforestación

Algunas zonas de manglar en la Bahía de Chame no pueden ser taladas , tal como lo indica la Resolución AG-0364, de 27 de mayo de 2009, que c rea el Área Protegida de uso Múltiple Manglares Bahía de Chame.

Recordó además que la desaparición de los manglares tendría no solo efectos medioambientales adversos , sino que también graves consecuencias para las c omunidades al perderse esta barrera natural de protección.

You May Also Like