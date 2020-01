¿Quiénes vencerán en los premios Globo de Oro 2020?

El domingo 5 de enero se entregarán los premios Globos de Oro en el Beverly Hilton en California.

Si bien esta no es una ceremonia que defina mucho de forma directa en las nominaciones al Óscar, porque los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood no integran la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, sí es la clase de reconocimiento que ofrece publicidad, positiva y gratuita, a quienes aspiren a estar entre los nominados a la estatuilla dorada.

Drama

La categoría de mejor drama debe recaer en esa clase maestra sobre la violencia urbana que es The Irishman.

La única película que podría fastidiar la fiesta al maestro Martin Scorsese es Marriage Story (Historia de un matrimonio), un estudio preciso y modesto sobre cómo termina la felicidad conyugal entre un director de teatro y una actriz. Ambos títulos son de Netflix.

El aparte de mejor actor dramático es una lucha reñida entre Joaquin Phoenix por mostrarnos por qué algunos seres humanos terminan convirtiéndose en villanos en el Joker, y Adam Driver, quien en Historia de un matrimonio encarna a un egocéntrico buen papá que ve cómo su estabilidad familiar acaba cuando su esposa le pide el divorcio.

De acuerdo al caso, o será el segundo Globo de Oro para Phoenix, ya que recibió uno como actor en un musical o comedia en Walk the Line, o quizás será el primero en la carrera de Adam Driver.

En tanto, mejor actriz dramática será para Renée Zellweger por su sentida versión de la dura vida, dentro y fuera de los sets de grabación, de Judy Garland en Judy. Será su cuarto Globo de Oro tras los obtenidos por Cold Mountain, Chicago y Nurse Betty.

Comedia

Las dos favoritas para quedarse con la categoría de mejor comedia o musical son bastantes distintas entre sí.

Por un lado, está Once Upon a Time in Hollywood, la personal visión del director Quentin Tarantino sobre cómo era vivir, trabajar y morir en la Meca del Cine durante los años de 1960.

Por otro, la que le puede poner un freno a las aspiraciones a la producción de Tarantino es la sátira Jojo Rabbit, un hermoso manifiesto a favor de la solidaridad, la amistad y la tolerancia ambientado durante la Segunda Guerra Mundial y firmado por Taika Waititi a partir de una novela de Christine Leunens.

Actor en una comedia o musical es otra contienda de lo más cerrada. Es una disputa entre una antigua estrella del arte de la risa como es Eddie Murphy por Dolemite Is My Name, de Craig Brewer, y un intérprete en ascenso como Taron Egerton por Rocketman, de Dexter Fletcher.

La balanza puede favorecer a Murphy, un astro del pasado que quiere recuperar su trono en el negocio de las carcajadas de la mano de una biografía sobre Rudy Ray Moore, un comediante y cantante de la década de 1970 popular y controversial entre la comunidad afroamericana. Murphy ya tiene un Globo de Oro como actor de reparto por Dreamgirls.

Taron Egerton también forma parte de una película biográfica. En su caso entra en la piel del cantante y compositor y pianista Elton John.

La que debe quedarse con el Globo de Oro como mejor actriz en una comedia o musical es Awkwafina por The Farewell.

En este largometraje Awkwafina encarna a una asiática-estadounidense que viaja a China para encontrarse con buena parte de su familia, y de paso, descubrir su lugar existencial en el mundo.

Otros apartes

Mejor director es una lucha de máscara contra cabellera entre un veterano detrás de las cámaras como es Martin Scorsese y un Quentin Tarantino que poco tiempo ya merece ser calificado como leyenda en su oficio de narrador audiovisual.

Scorsese brinda una sinfonía de lecturas morales, legales y sentimentales en The Irishman. Se ha llevado a su casa el Globo de Oro por Hugo, The Departed y Gangs of New York más el Cecil B. Demille por su trayectoria cinematográfica.

Un enfrentamiento aún más candente lo encontramos precisamente este año en mejor guion. Está entre la nostálgica y violenta mirada de Tarantino sobre ese barrio de Los Ángeles donde, a veces, los sueños de fama y fortuna se cumplen en Once Upon a Time in Hollywood, y Marriage Story, una investigación de Noah Baumbach sobre el divorcio a partir de las experiencias que sufrieron sus padres cuando pasaron por ese trance y su propia separación de la actriz Jennifer Jason Leigh.

Para que quede en registro: Tarantino tiene dos Globos de Oro en la categoría guion por Pulp Fiction y Django Unchained.

Mejor película animada será para esa proeza narrativa que es la cuarta entrega de Toy Story, una de las más entretenidas y profundas sagas hechas en Estados Unidos.

Reparto

La categoría de actor de reparto parece que fuera fácil de resolver. En teoría el que debe ir a dar las gracias por su premio es Brad Pitt por Once Upon a Time in Hollywood en la interpreta a Cliff Booth, quien hace las veces de chófer, doble de acción y confidente de una luminaria llena de inseguridades como es Rick Dalton (Leonardo DiCaprio). Su único Globo de Oro fue como actor de reparto por Twelve Monkeys.

El aparte de mejor actriz de reparto es una gesta entre dos damas con una carrera bastante equis distantes. En una esquina está Laura Dern, un rostro conocido del cine independiente estadounidense, con una carrera interpretativa sólida y sostenida, quien aspira a un Globo de Oro por ser una abogada despiadada en Marriage Story.

En la otra esquina está la mediática cantante y actriz Jennifer López, quien aspira a un Globo de Oro por ser la cabeza de un plan de engaños a maridos infieles en medio de una crisis económica en Hustlers, inspirado en un hecho real ocurrido que dirige Lorene Scafaria.

Dern ha ganado el Globo de Oro como actriz en series o mini series de televisión por Big Little Lies, Enlightened, The Baby Dance y Afterburn. En el caso de Jennifer Lopez es su segunda nominación a este premio (su primera vez fue en 1998 por Selena).

¿Qué pasará? Veremos este domingo. ¿Cuáles son sus favoritas?

