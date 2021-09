Quiénes son los nuevos representantes del dictador Nicolás Maduro en el proceso de diálogo con la oposición en México

De los nuevos delegados chavistas, el de mayor peso políticos es Francisco Torrealba, quien actualmente se desempaña como diputado para la Asamblea Nacional (AN) que instaló la dictadura en 2020. También fue parlamentario de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada por Maduro en 2017 para quitarle poder a la AN elegida democráticamente en 2015, de mayoría opositora.

